    दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, GRAP-3 की सख्त पाबंदियां लागू; इन वाहनों पर लगी रोक

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण GRAP-3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें कुछ वाहनों के चलने पर रोक भी शामिल ...और पढ़ें

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेप-3 लागू किया गया है। जागरण ग्राफिक्स

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआइ 401 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने आपात बैठक की और तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप के स्टेज-3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया।

    ग्रेप-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी पूरी रोक रहेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

    प्रमुख स्टेशनों का ताजा AQI 

    स्थान बोर्ड AQI प्रमुख प्रदूषक श्रेणी
    आनंद विहार, दिल्ली CPCB 435 PM2.5 गंभीर (Severe)
    ITO, दिल्ली CPCB 420 गंभीर (Severe)
    रोहिणी, दिल्ली CPCB 434 PM2.5 गंभीर (Severe)
    IGI एयरपोर्ट (T3), दिल्ली CPCB 312 बहुत खराब (Very Poor)
    सेक्टर-125, नोएडा CPCB 448 PM2.5 गंभीर (Severe)
    इंदिरापुरम, गाजियाबाद CPCB 418 PM2.5 गंभीर (Severe)
    सेक्टर-11, फरीदाबाद CPCB 350 PM2.5 बहुत खराब (Very Poor)
    सेक्टर-51, गुरुग्राम CPCB 318 PM2.5 बहुत खराब (Very Poor)

    क्या हैं ग्रैप-3 की पाबंदियां

    • दिल्ली के अंदर और आसपास के इलाकों में डीजल बसों पर रहेगी रोक
    • क्लास 5 तक के स्कूल होंगे बंद ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई
    • स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रहेगी रोक
    • आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रहेगी रोक
    • कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
    • ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक
    • सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी

    डॉक्टरों की क्या है सलाह

    उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद गंभीर हो गया है। आज सुबह कई इलाकों में वायदा गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो “गंभीर” (Severe) श्रेणी में आता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

    दिल्ली एयरपोर्ट धुंध को लेकर एडवाइजरी

    • लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू कर दिया गया है
    • सभी फ्लाइट ऑपरेशंस अभी पूरी तरह नॉर्मल चल रहे हैं
    • यात्रियों से अनुरोध: फ्लाइट की लेटेस्ट स्टेटस के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें
    • विजिबिलिटी और खराब हो सकती है, इसलिए एयरपोर्ट पहले पहुंचें


     