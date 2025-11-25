दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, GRAP नियमों का पालन नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सील

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने जाफराबाद और रोहतास नगर में तीन प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इसके अलावा, मुस्तफाबाद में 15 ई-कचरे के गोदाम खाली कराए गए हैं।

निगम डिप्टी कमिश्नर कर्नल अभिषेक मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली प्रॉपर्टी की सीलिंग शुरू हो गई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निगम की टीमें इलाके का मुआयना कर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की पहचान कर रही हैं। निगम बिना देर किए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। राजधानी में प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है।