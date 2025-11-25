Language
    दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, GRAP नियमों का पालन नहीं करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सील

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा है। जाफराबाद और रोहतास नगर में तीन फैक्ट्रियों को सील किया गया, साथ ही मुस्तफाबाद में 15 ई-कचरा गोदाम खाली कराए गए। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और GRAP नियमों का पालन करने की अपील की। निगम का अभियान जारी है।

    Hero Image

    पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा नॉर्थ ज़ोन ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ने जाफराबाद और रोहतास नगर में तीन प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इसके अलावा, मुस्तफाबाद में 15 ई-कचरे के गोदाम खाली कराए गए हैं। 

    निगम डिप्टी कमिश्नर कर्नल अभिषेक मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली प्रॉपर्टी की सीलिंग शुरू हो गई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निगम की टीमें इलाके का मुआयना कर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की पहचान कर रही हैं। निगम बिना देर किए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। राजधानी में प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा है। 

    निगम की टीमें लोगों से GRAP पाबंदियों का पालन करने की भी अपील कर रही हैं। पर्यावरण को साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अभी तक सिर्फ तीन फैक्ट्रियां सील की गई हैं, निगम का अभियान जारी है। जहां भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री की जानकारी मिलेगी, उसे सील किया जाएगा।