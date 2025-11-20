दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर घमासान! कांग्रेस ने रेखा सरकार पर बोला हमला; कहा- करोड़ों लोग संकट में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार की प्रदूषण नियंत्रण लापरवाही के कारण राजधानी में करोड़ों लोगों पर सांसों का संकट गहरा रहा है। दिल्ली की अत्यंत जहरीली हवा के कारण एम्स चिकित्सकों ने भी दिल्ली के हालात को स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया है।

साथ ही सलाह दी है कि अपना बचाव करना चाहते है तो राजधानी को छोड़ दे और प्रदूषण से बचाव के लिए एन 95 मास्क पहनकर ही बाहर निकले। राजधानी के 22 से अधिक क्षेत्रों में एक्यूआइ 400 के पार पहुंच रहा है, जबकि रेखा गुप्ता सरकार बिहार जीत के जश्न में मगन है।



यादव ने कहा कि गंभीर प्रदूषण के कारण राजधानी के अस्पतालों में 30 से 40 प्रतिशत तक सांसों में दिक्कत के मरीज बढ़ गए है। जहरीली हवा के कारण पहले तीन दिन गला, आंख, नाक में जलन, सिरदर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत। फिर चार से सात दिनाें में तेज खांसी, अस्थमा के मरीजों के लक्षण और उसके बाद सांस फूलना, सांस लेने में गंभीर समस्या, फेंफड़ों की परेशानी लोगों में आम हो चुकी है।



उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार खोखली बयानबाजी के अलावा प्रदूषण नियंत्रण पर कुछ करने को तैयार नही है, मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं।