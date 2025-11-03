CM रेखा गुप्ता की चेतावनी- प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कोताही बर्दाश्त नहीं, लापरवाही पर नपेंगे अफसर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की विकराल होती समस्या के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर सख्ती बढ़ाने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में साफ संकेत दिया गया कि अब प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने अफसरों को भी सख्त चेतावनी दी है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।



विपक्ष द्वारा उदासीनता बरते जाने के लगाए जा रहे आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त व अन्य प्रभावी उपाय शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी के प्रदूषण को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय बनाया जा रहा है।

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन किया जा रहा है, ताकि प्रदूषित इकाइयों को बंद किया जा सके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टीमें उसी दिन शाम को अपनी रिपोर्ट उन्हें व पर्यावरण मंत्री को भेजेंगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कूड़ा जलाने वाली घटनाओं पर पूरे तरीके से रोक लगाने के लिए भी अतिरिक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि प्रदूषण को लेकर राजधानी के विभिन्न हाट स्पाट को प्रदूषण रहित बनाने के लिए प्रभावी उपाय शुरू कर दिए गए हैं। वहां लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही धूल रोकने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग से सड़कों की सफाई हो रही है।

सरकार ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि सड़कों, गलियों, बाजारों, कालोनियों आदि की लगातार सफाई होती रहनी चाहिए। इसके अलावा जहां भी कूड़ा है, उसे तुरंत हटाया जाए। इस मामले को लेकर विभिन्न टीमें लगातार निगरानी करेंगी। सरकार आगामी दिनों मे भी प्रदूषण रोकने के लिए लगातार तैयारी कर रही है।