दिल्ली में एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू, प्रॉपर्टीज होंगी सील; 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर मंत्री सिरसा ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर सोमवार को प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम खराब हो गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता और बिगड़ रही है। लेकिन पिछले चार दिनों में GRAP-4 के नियमों का अच्छा असर दिखा है। इस दौरान 2 लाख 12 हजार से ज्यादा गाड़ियों का PUC टेस्ट हुआ, जिसमें करीब 10 हजार गाड़ियां फेल हो गईं क्योंकि उनका प्रदूषण तय सीमा से ज्यादा था। फेल गाड़ियों को ठीक करवाकर दोबारा टेस्ट कराना जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि GRAP-4 के तहत निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू है। कुछ कंपनियां इसका पूरी तरह पालन नहीं कर रही हैं। सरकार ने सभी कंपनियों से अपील की है कि वे नियम मानें, वरना शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई होगी।

सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली को साफ रखने के लिए रात में सड़कों की धुलाई और सफाई का काम लगातार चल रहा है। रोजाना करीब 35 हजार मीट्रिक टन पुराने कचरे की बायो-माइनिंग हो रही है। साथ ही शहर को मलबा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।