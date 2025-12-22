Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू, प्रॉपर्टीज होंगी सील; 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर मंत्री सिरसा ने दी चेतावनी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हवा की गुणवत्ता बिगड़ी है। GRAP-4 के नियमों ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मंत्री सिरसा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर सोमवार को प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम खराब हो गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता और बिगड़ रही है। लेकिन पिछले चार दिनों में GRAP-4 के नियमों का अच्छा असर दिखा है। इस दौरान 2 लाख 12 हजार से ज्यादा गाड़ियों का PUC टेस्ट हुआ, जिसमें करीब 10 हजार गाड़ियां फेल हो गईं क्योंकि उनका प्रदूषण तय सीमा से ज्यादा था। फेल गाड़ियों को ठीक करवाकर दोबारा टेस्ट कराना जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि GRAP-4 के तहत निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू है। कुछ कंपनियां इसका पूरी तरह पालन नहीं कर रही हैं। सरकार ने सभी कंपनियों से अपील की है कि वे नियम मानें, वरना शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई होगी।

    सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली को साफ रखने के लिए रात में सड़कों की धुलाई और सफाई का काम लगातार चल रहा है। रोजाना करीब 35 हजार मीट्रिक टन पुराने कचरे की बायो-माइनिंग हो रही है। साथ ही शहर को मलबा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से दिल्ली में एक्सटेंसिव ड्राइव शुरू हो गई है। जितनी पोल्यूटिंग फैक्ट्रियां हमने आइडेंटिफाई की हैं, उन पर सख्त कार्रवाई कर प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। अब कोई नोटिस नहीं, कोई चांस नहीं, बहुत मौके दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही जिन इंडस्ट्रीज ने OCEMS के लिए 31 तारीख तक अप्लाई नहीं किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह दिल्ली की स्वच्छ हवा की लड़ाई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन जारी रहेगा।