ई-रिक्शा पर नई गाइडलाइंस, ओला-उबर से पूलिंग शुरू कराने... प्रदूषण को लेकर बैठक में CM रेखा गुप्ता के फैसले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदूषण नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।

निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत करने का फैसला लिया गया। इन कंपनियों से पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू करने को कहा जाएगा, ताकि सड़कों पर वाहनों का बोझ कम हो और प्रदूषण घटे।

डीटीसी बसों के रूटों में नई व्यवस्था की जाएगी। जिन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की ज्यादा जरूरत है, वहां बस सेवाएं और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही ई-रिक्शा के संचालन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु रहे।

बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।