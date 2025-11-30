Language
    Delhi Air Pollution: 15 दिनों में साफ हो जाएगी दिल्ली की हवा! CM रेखा गुप्ता ने लिया एक्शन

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय है। लोक निर्माण विभाग (PWD) 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगा, जिसके लिए 305 बिजली के खंभों का चयन किया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 15-20 दिनों में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। पहले भी कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं।

    लोक निर्माण विभाग (PWD) 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगा। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण से निपटने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगा। इस स्कीम के तहत, 305 बिजली के खंभों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। PWD ने सर्वे करके इन सिस्टम के लिए जगहों का चुनाव कर लिया है।

    डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस आखिरी स्टेज में है। उम्मीद है कि यह फैसिलिटी अगले 15 से 20 दिनों में चालू हो जाएगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाने का एलान किया था।

    दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। धूल के पॉल्यूशन से निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं।

    इसके बावजूद, दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। कभी-कभी हवा पॉल्यूशन को उड़ा ले जाती है, लेकिन इसके अलावा, दिल्ली में सर्दियों में हर साल हालात और खराब हो जाते हैं।

    इन सबके बीच, पिछले दो सालों से दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम पानी के कणों को बारीक कणों में तोड़कर स्प्रे के रूप में छोड़ता है। इस सिस्टम के तहत, बिजली के खंभों पर लगे पंप उनके चारों ओर पानी का स्प्रे करते हैं।

    अधिकारियों के अनुसार, इन खंभों के आसपास प्रदूषण का स्तर कम हो गया है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल दो साल से अलग-अलग सड़कों पर इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी द्वारका और दूसरे इलाकों में कई सड़कों पर इस टेक्नोलॉजी को लागू किया है।

    अब, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसे 13 बड़े प्रदूषण हॉटस्पॉट में लागू किया जाएगा। टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिन इलाकों में यह सिस्टम लगाया जाएगा, उनके आसपास व्यवस्था की जा रही है और कई इलाकों में सेंट्रल वर्ज पर लगे पेड़ों की छंटाई की जा रही है। उम्मीद है कि यह सिस्टम अगले 15 से 20 दिनों में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

    इन इलाकों में मिस्ट स्प्रे लगाया जाएगा। इनमें द्वारका, जनकपुरी, नरेला, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वज़ीरपुर, ओखला, बवाना, आनंद विहार, पंजाबी बाग वेस्ट और आरके पुरम शामिल हैं। 