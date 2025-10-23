दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर, 2000 टीमें की तैनात; चप्पे-चप्पे पर रखेगी नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए राजधानी में लगभग 2000 टीमें तैनात की गई हैं। सिर्फ सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि पूरे वर्ष जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ समस्या के समाधान के लिए काम होगा। संबंधित विभागों को 13 हॉट स्पॉट स्थलों पर प्रदूषण रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के प्रयास से वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। शीघ्र ही 70 नए मैकेनाइज्ड स्वीपर, 70 अतिरिक्त एंटी-स्माग गन, वाटर स्प्रिंकलर और 140 लिटर पिकर लगाए जाएंगे। इससे 1440 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण रोकथाम में मदद मिलेगी। 500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों की कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे कि धूल की समस्या न हो। प्रत्येक विभाग नियमित रूप से ग्रीन वार रूम को रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके अनुसार आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।