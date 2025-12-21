Language
    धूल-मलबा-कचरा जलाने वालों पर शिकंजा, दिल्ली सरकार ने जिला समितियां को दिए सख्ती के निर्देश

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला समितियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन समितियों की सह-अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पु ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला समितियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले अक्टूबर में सरकार द्वारा बनाई गई जिला समितियों को और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन समितियों की सह-अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम के उपायुक्त करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विभाग इन समितियों के सदस्य हैं। सरकार ने इन समितियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगरानी और कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने को कहा है।

    पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। विपक्ष इस संबंध में कई आरोप लगा रहा है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, यह दावा करते हुए कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर कचरा जलाया जा रहा है, निर्माण कार्य जारी है, और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई केवल कागजों पर हो रही है।

    इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जिला स्तर पर प्रदूषण निगरानी के लिए गठित समितियों को और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इन समितियों का गठन पहली बार पिछले अक्टूबर में किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम क्षेत्र के उपायुक्त सह-अध्यक्ष थे, और प्रदूषण निगरानी और कार्रवाई से संबंधित विभिन्न विभाग सदस्य थे। हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि समितियां सक्रिय रूप से काम नहीं कर रही थीं।

    इसके बाद, सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो सरकार की बार-बार की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं। दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर मलबा फेंका जा रहा है, जिससे धूल प्रदूषण बढ़ रहा है।

    लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद से भी धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर लगातार पानी छिड़कने को कहा गया है। सरकार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बनी प्रदूषण की स्थिति में सुधार करना चाहती है।