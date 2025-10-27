दिल्ली सीमा पर 48 टीमें तैनात, 1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री पर रोक; वाहन मालिकों को चेतावनी जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण को देखते हुए गैर बीएस-छह श्रेणी के सभी गैर-दिल्ली पंजीकृत वाणिज्यिक माल वाहनों में शामिल हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) भारी माल वाहन (एचजीवी) एक नवंबर से दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के इस आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन विभाग तैयारी में है। परिवहन विभाग ने बाहर के ऐसे माल वाहक वाहनों को रोकने के लिए 48 टीमें बनाई हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सोमवार को नोटिस जारी कर प्रतिबंधित वाहनों के मालिकों को आगाह किया कि एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश न करें।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सभी बीएस-छह वाणिज्यिक माल वाहनों को 31-अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है, इन पर प्रतिबंध नहीं है। मगर इसके बाद ये भी प्रतिबंधित होंगे। उसके बाद इन वाहनों की श्रेणी में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में अनुमति होगी।