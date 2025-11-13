Delhi Pollution: आनंद विहार हॉटस्पॉट में प्रदूषण से निपटेंगी 78 टीमें, दिन रात रहेंगी तैनात

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्थिति है। प्रदूषण से लोगों का सांस फूलने लगा है। यमुनापार में आनंद विहार प्रदूषण का एक बड़ा हाटस्पाट है। इस हॉटस्पॉट में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शाहदरा दक्षिणी जोन ने विंटर एक्शन प्लान को अमलीजामा पहनाते हुए 78 विशेष टीमें गठित की हैं। यह टीमें तीन शिफ्टों में काम करेंगी। हर एक टीम में 350 कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इस टीम में दिल्ली पुलिस, निगम, यातायात पुलिस, ट्रांसपोर्ट समेत अन्य विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।



शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त बादल कुमार ने कहा कि यह टीमें सुबह छह से दोपहर दो, दोपहर दो से रात दस और रात 10 से सुबह छह के बीच लगातार काम करेंगी। टीमों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वह अपने निर्धारित क्षेत्रों में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, सड़क किनारे मलबा फेंकने, और धूल फैलाने वाले स्रोतों पर सख्त कार्रवाई करें।

एंटी-स्मॉग गन और स्प्रिंकलिंग मशीनें अपने निर्धारित रूट पर नियमित रूप से चलें इसका ध्यान रखना है। टीम में शामिल अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। साफ कहा कोई कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही बरतता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी की नई गाइडलाइन के हिसाब से अलाव जलाने, कोयले की भट्ठी चलाने वालों, व धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर भी नजर रखेंगी। मौके पर ही चालान और जुर्माना वसूलने निर्देश दिया गया है।

सड़क पर फैला मलबा, उपायुक्त ने जेई का वेतन काटने का आदेश दिया यमुनापार में जगह-जगह सड़कों पर अवैध रूप से मलबा डाला जाता है। यह मलबा प्रदूषण तो बढ़ा ही रहा है। इसके साथ सुरक्षित यातायात में भी बहुत बाधा बन रहा है। ग्रेप का तीसरा चरण दिल्ली में लागू हो चुका है। शाहदरा दक्षिणी जोन के निगम उपायुक्त बादल कुमार ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त को पांडव नगर वार्ड में सड़क किनारे मलबा पड़ा हुआ मिला।