दिल्ली की हवा सुधारने के लिए प्रदूषण के स्रोतों का 24 घंटे पता लगाएगा सिस्टम, छोटी सड़कों पर चलेंगी 30 ईवी मशीनें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘विंटर एक्शन प्लान 2026-27’ के तहत जनभागीदारी के साथ दो महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णयों पर मुहर लगाई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक व रियल-टाइम पहचान करने से जुड़े इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

छोटी सड़कों पर 30 ईवी-आधारित स्वीपिंग मशीनें होंगी तैनात

सड़क की धूल को पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का प्रमुख कारण मानते हुए सरकार ने छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई विस्तार का फैसला किया है।





दायरा : 10 मीटर से कम चौड़ाई वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत 250 वार्डों की 854 सड़कें चिन्हित की गई हैं।

10 मीटर से कम चौड़ाई वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत 250 वार्डों की 854 सड़कें चिन्हित की गई हैं। बजट और क्रियान्वयन : दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने और संचालित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। 10 वर्षों की अवधि में इस परियोजना पर लगभग 393.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने और संचालित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। 10 वर्षों की अवधि में इस परियोजना पर लगभग 393.73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पर्यावरण के अनुकूल : इलेक्ट्रिक मशीनों के उपयोग से सफाई की पूरी प्रक्रिया खुद शून्य-उत्सर्जन पर आधारित और पर्यावरण-अनुकूल रहेगी।

आईआईटी दिल्ली के साथ रियल-टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी

वैज्ञानिक रणनीति को मजबूत करते हुए कैबिनेट ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से पीएम 2.5 और पीएम 10 के प्रदूषण स्रोतों का 24 घंटे रियल-टाइम विश्लेषण करने की प्रणाली को मंजूरी दी है।