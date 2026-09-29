प्रदूषण रोकने को CAQM का बड़ा कदम, अब 500 वर्गमीटर के प्रोजेक्ट होंगे पंजीकृत; इंटरस्टेट बसों की एंट्री पर भी सख्ती

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नए दिशा-निर्देश और संशोधन जारी किए हैं।

पोर्टल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अब एनसीआर के सभी शहरी, नियंत्रित, औद्योगिक और हाईवे कॉरिडोर क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक की सभी निर्माण व विध्वंस (सीएनडी) परियोजनाओं को वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से केवल ईवी, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों के प्रवेश की ही अनुमति होगी। अन्य श्रेणी की अंतर-शहर/अंतरराज्यीय बसों के चलने पर रोक रहेगी।