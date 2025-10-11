Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर दिया खास संदेश, सड़क सुरक्षा को लेकर किया आग्रह

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:26 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर सड़क सुरक्षा का अनूठा संदेश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहंदी से सजी हथेलियों पर लिखा है, 'पतिदेव, गेस वाट, फोन मत चलाइए, रोड पर ध्यान दीजिए।' पुलिस ने महिलाओं से पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना के साथ सड़क सुरक्षा का आग्रह किया। इस रचनात्मक पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर दिया खास संदेश।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ के पर्व पर एक अनोखे तरीके से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। उनके नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट में, सुंदर मेहंदी डिज़ाइन से सजी हथेलियों पर लिखा है, "पतिदेव, गेस वाट, फोनमत चलाइए, रोडपर ध्यान दीजिए।'

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस के पोस्ट में महिलाओं से उनके पतियों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा का भी आग्रह किया गया है। इस रचनात्मक पहल के साथ, पुलिस ने करवाचौथ के साथ हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।