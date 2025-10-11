दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर दिया खास संदेश, सड़क सुरक्षा को लेकर किया आग्रह

दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर सड़क सुरक्षा का अनूठा संदेश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहंदी से सजी हथेलियों पर लिखा है, 'पतिदेव, गेस वाट, फोन मत चलाइए, रोड पर ध्यान दीजिए।' पुलिस ने महिलाओं से पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना के साथ सड़क सुरक्षा का आग्रह किया। इस रचनात्मक पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।

