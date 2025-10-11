दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर दिया खास संदेश, सड़क सुरक्षा को लेकर किया आग्रह
दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ पर सड़क सुरक्षा का अनूठा संदेश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहंदी से सजी हथेलियों पर लिखा है, 'पतिदेव, गेस वाट, फोन मत चलाइए, रोड पर ध्यान दीजिए।' पुलिस ने महिलाओं से पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना के साथ सड़क सुरक्षा का आग्रह किया। इस रचनात्मक पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ के पर्व पर एक अनोखे तरीके से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। उनके नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट में, सुंदर मेहंदी डिज़ाइन से सजी हथेलियों पर लिखा है, "पतिदेव, गेस वाट, फोनमत चलाइए, रोडपर ध्यान दीजिए।'
दिल्ली पुलिस के पोस्ट में महिलाओं से उनके पतियों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा का भी आग्रह किया गया है। इस रचनात्मक पहल के साथ, पुलिस ने करवाचौथ के साथ हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है।
