दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के लिए लिखी खुली चिट्ठी, प्रदर्शन के दौर के बीच भावुक शब्दों से दिया बड़ा संदेश
दिल्ली पुलिस ने विश्व पोस्ट दिवस पर नागरिकों को एक भावुक खुला पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को लिखा भावुक खुला पत्र।
कहा, वर्दी के पीछे भी एक इंसान है।
नागरिकों की सुरक्षा को बताया अपना कर्तव्य।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में चल प्रदर्शनों और विश्व पोस्ट दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने हर नागरिक को एक भावुक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में जहां पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की रक्षा करना उसका फर्ज है, वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि एक वर्दी के पीछे भी इंसान होता है, जिसका एक परिवार होता है।
दिल्ली पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किए गए इस पत्र में कहा गया है, 'प्रिय नागरिक, आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज। यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है, इंसानियत का नहीं। विद केयर, दिल्ली पुलिस।'
An Open Letter to Every Citizen ❤️ Because beyond every uniform, every opinion and every disagreement, we’re all human first. @LtGovDelhi #WorldPostDay #DPUpdates https://t.co/3C3UGdm6pF— Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026
इस पत्र में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भी टैग किया गया है। वहीं, पत्र में एक स्टैम्प भी लगा है, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर लगी हुई है।
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