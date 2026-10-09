दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के लिए लिखी खुली चिट्ठी, प्रदर्शन के दौर के बीच भावुक शब्दों से दिया बड़ा संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में चल प्रदर्शनों और विश्व पोस्ट दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने हर नागरिक को एक भावुक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में जहां पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की रक्षा करना उसका फर्ज है, वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि एक वर्दी के पीछे भी इंसान होता है, जिसका एक परिवार होता है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किए गए इस पत्र में कहा गया है, 'प्रिय नागरिक, आपकी आवाज आपका हक है, और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज। यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है, इंसानियत का नहीं। विद केयर, दिल्ली पुलिस।'