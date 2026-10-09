10 अक्टूबर के CJP प्रोटेस्ट को क्यों नहीं मिली मंजूरी? दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। SIR की प्रक्रिया को रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को सीजेपी के प्रस्तावित प्रोटेस्ट की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है।

प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार होते हुए भी सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, इसकी दो वजह दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने बताई।

क्या है पहली वजह?

नूपुर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन के लिए एक पत्र दिल्ली पुलिस को काफी लेट मिला था। उनका कहना है कि प्रदर्शन के कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेनी होती है।

लेकिन सीजेपी का पत्र पुलिस को 7 अक्टूबर को मिला था, जिसमें प्रदर्शन की जानकारी दी गई थी। इतने कम वक्त में सुरक्षा के इंतजाम किया जाना संभव नहीं था जिसके चलते प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी गई है। ये है दूसरी वजह? इसके साथ ही ज्वाइंट सीपी प्रसाद ने ये भी बताया कि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भी इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पिछली बार प्रदर्शन के दौरान सीजेपी की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया था और इस बार भी ऐसा होने की संभावना है।