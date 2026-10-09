'मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है...हमारे अधिकारों का क्या?', प्रदर्शनों में हिंसा पर दिल्ली पुलिसकर्मियों ने पूछा सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और बदसलूकी को लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और अभद्रता के कई मामले सामने आए हैं। इसी बीच हिंसा के शिकार हुए एक पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने सम्मान को ठेस पहुंचने की बात कह रहे हैं।

ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से अभद्रता और हिंसा प्रदर्शन स्थल पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने कहा, 'लोग कहते हैं कि विरोध करना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन एक पुलिसकर्मी के मानवाधिकारों का क्या?' सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अशोक रोड पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान दो पुलिसकर्मियों को जमीन पर घसीटते और लातों से मारते हुए देखा गया।