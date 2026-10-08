दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीएम मोदी के समर्थक को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, मारपीट करने का लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक बताने वाला एक युवक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने युवक पर नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मौखिक अपमान करने का आरोप लगाते हुए उसे घेर लिया और मारपीट की।

युवक को घेरकर की गई धक्का-मुक्की वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक को भीड़ ने घेर रखा है और उसके साथ धक्का-मुक्की हो रही है। घटना के बाद युवक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 'मैंने सिर्फ सवाल उठाया था कि जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई समस्या नहीं होती। ईवीएम किसने लाए? यह राजीव गांधी ने 1998 में लाए थे। मैं कश्मीर से हूं। मैंने राहुल गांधी का अपमान नहीं किया। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस देश को नेपाल नहीं बनने दूंगा।'