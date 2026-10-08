दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीएम मोदी के समर्थक को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, मारपीट करने का लगा आरोप
दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रशंसक को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और मारपीट की। प्रदर्शनकारियों ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीएम मोदी समर्थक को घेरा गया।
प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के मौखिक अपमान का आरोप लगाया।
युवक ने ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुरुवार को खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक बताने वाला एक युवक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने युवक पर नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मौखिक अपमान करने का आरोप लगाते हुए उसे घेर लिया और मारपीट की।
युवक को घेरकर की गई धक्का-मुक्की
वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक को भीड़ ने घेर रखा है और उसके साथ धक्का-मुक्की हो रही है। घटना के बाद युवक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 'मैंने सिर्फ सवाल उठाया था कि जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई समस्या नहीं होती। ईवीएम किसने लाए? यह राजीव गांधी ने 1998 में लाए थे। मैं कश्मीर से हूं। मैंने राहुल गांधी का अपमान नहीं किया। मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं इस देश को नेपाल नहीं बनने दूंगा।'
पीड़ित ने क्या कहा जो बिगड़ा माहौल?
युवक के अनुसार, उसका इरादा केवल ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि युवक ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
#WATCH | Delhi | A youth, claiming to be a fan of PM Modi, arrived at Connaught Place, where he was roughed up by protesters. The protesters alleged that the man was verbally abusing the LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi. https://t.co/eavftUiz1C— ANI (@ANI) October 8, 2026
पुलिस की ओर नहीं आया कोई बयान
बता दें कि यह घटना दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के बीच हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यक्तिगत सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोनों पक्षों के बयानों से स्पष्ट है कि मामला विवादास्पद है और आगे की जांच की जरूरत है।
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