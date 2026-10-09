CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस के अफसरों की छुट्टियां कैंसिल, अगले आदेश तक लागू रहेगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

दिल्ली पुलिस ने 8 अक्टूबर से अगले आदेश तक के लिए सभी रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी है। इस दौरान किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी।

पुलिस के अनुसार, छुट्टियां केवल असाधारण आपातकालीन मामलों में ही मंजूर की जा सकती हैं, जिन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित और स्वीकृति किया गया हो। सभी मंजूरी देने वाले अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।