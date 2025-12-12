दिल्ली पुलिस ने लिया फिल्म 'धुरंधर' का सहारा, अक्षय खन्ना के सीन से नशे के खिलाफ दिया खास संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ के एक पॉपुलर सीन का सहारा लिया है।

पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर अभिनेता अक्षय खन्ना वाला एक छोटा-सा वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें नशे की लत को लेकर सशक्त संदेश दिया गया है। पोस्ट होते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।