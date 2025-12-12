Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने लिया फिल्म 'धुरंधर' का सहारा, अक्षय खन्ना के सीन से नशे के खिलाफ दिया खास संदेश

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:59 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म 'धुरंधर' के एक सीन का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने अक्षय खन्ना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म ‘धुरंधर’ के एक पॉपुलर सीन का सहारा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ के एक पॉपुलर सीन का सहारा लिया है।

    पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर अभिनेता अक्षय खन्ना वाला एक छोटा-सा वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें नशे की लत को लेकर सशक्त संदेश दिया गया है। पोस्ट होते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो के साथ दिल्ली पुलिस ने कैप्शन लिखा - “नशे का नशा सच लग सकता है, लेकिन वह महज भ्रम है। एक पल के भ्रम के लिए अपनी सच्चाई मत गंवाओ!" यूजर्स ने इस क्रिएटिव अंदाज की खूब तारीफ की है।