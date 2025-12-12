दिल्ली पुलिस ने लिया फिल्म 'धुरंधर' का सहारा, अक्षय खन्ना के सीन से नशे के खिलाफ दिया खास संदेश
दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म 'धुरंधर' के एक सीन का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने अक्षय खन्ना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ के एक पॉपुलर सीन का सहारा लिया है।
पुलिस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर अभिनेता अक्षय खन्ना वाला एक छोटा-सा वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें नशे की लत को लेकर सशक्त संदेश दिया गया है। पोस्ट होते ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
Drug’s high might feel real, but it’s an illusion.— Delhi Police (@DelhiPolice) December 10, 2025
Don’t trade your truth for a moment’s delusion!#akshayekhanna#Dhurandhar#trendingreels#trend#DPUpdates pic.twitter.com/WhtfwB4WCq
वीडियो के साथ दिल्ली पुलिस ने कैप्शन लिखा - “नशे का नशा सच लग सकता है, लेकिन वह महज भ्रम है। एक पल के भ्रम के लिए अपनी सच्चाई मत गंवाओ!" यूजर्स ने इस क्रिएटिव अंदाज की खूब तारीफ की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।