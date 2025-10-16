दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए कौन जारी करेगा लाइसेंस? इन शर्तों का भी रखना होगा ध्यान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजधानी में हरित पटाखों की बिक्री की छूट के बाद दिल्ली पुलिस अब व्यापारियों को इन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस उपलब्ध करेगी। यह लाइसेंस हर जिले के उपायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा और 18 से 20 अक्टूबर तक केवल तीन दिनों के लिए बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

