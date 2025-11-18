Language
    फर्जी मान्यता और टेरर कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने अल फलाह चांसलर को भेजे दो नोटिस

    By Rais Rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:48 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में दो समन जारी किए हैं। यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ट्रस्ट के कार्यालय पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। कुलपति का बयान विश्वविद्यालय के कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में दो समन जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज जालसाजी व धोखाधड़ी के दो मामलों के संबंध में दो समन जारी किए।

    दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने पाया कि कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी की गवाही विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए समन जारी किए गए।

    15 नवंबर को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की शिकायत के बाद, अल फलाह विश्वविद्यालय द्वारा कथित रूप से झूठे एनएएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए दो प्राथमिकी दर्ज की गईं।

    जांच का जिम्मा अपराध शाखा के अंतर-राज्यीय प्रकोष्ठ को सौंपा गया था। शनिवार को, टीम विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के जामिया नगर कार्यालय पहुंची। सात घंटे के अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और ट्रस्ट व विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी को समन पिछले हफ़्ते लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जाँच का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस आतंकवादी हमले के कई संदिग्धों का अल फलाह विश्वविद्यालय से संबंध है। इसलिए, एजेंसियाँ अब संस्थागत रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक मंज़ूरियों की जाँच कर रही हैं।