फर्जी मान्यता और टेरर कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने अल फलाह चांसलर को भेजे दो नोटिस

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज जालसाजी व धोखाधड़ी के दो मामलों के संबंध में दो समन जारी किए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने पाया कि कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी की गवाही विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए समन जारी किए गए।

15 नवंबर को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की शिकायत के बाद, अल फलाह विश्वविद्यालय द्वारा कथित रूप से झूठे एनएएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए दो प्राथमिकी दर्ज की गईं।

जांच का जिम्मा अपराध शाखा के अंतर-राज्यीय प्रकोष्ठ को सौंपा गया था। शनिवार को, टीम विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के जामिया नगर कार्यालय पहुंची। सात घंटे के अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और ट्रस्ट व विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।