दिल्ली पुलिस के SI ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या, पीसीआर ड्यूटी पर उठाया आत्मघाती कदम
दिल्ली पुलिस के मध्य जोन में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर, नरेंद्र ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 59 वर्षीय नरेंद्र मूल रूप से लोनी के रहने वाले थे और उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। घटना गुरुनानक अस्पताल के पास हुई, जहां ड्यूटी के दौरान उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के मध्य जोन की पीसीआर में तैनात सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नरेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लगा है।
जानकारी के मुताबिक, 59 वर्षीय एसआई नरेंद्र मूल रूप से लोनी के रहने वाले थे। उनके परिवार में दो बेटे और पत्नी हैं। उनकी बीते वर्ष सितंबर माह में ही पीसीआर में तैनाती हुई थी।
शुक्रवार सुबह वह मध्य जिले के गुरुनानक अस्पताल के पास पीसीआर ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अचानक करीब 10:15 बजे उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से सिर में गोली मार ली।
उन्हें तुरंत नजदीकी एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की सूचना उनके परिवार को दी गई। फिलहाल पुलिस उनके परिवार से पूछताछ कर आत्महत्या के कारण का पता लगा रही है।
