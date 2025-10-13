Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने पकड़ी पटाखों से भरी बोलेरो, ड्राइवर ने पूछताछ में उगला पूरा सच

    By Ashish Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने पटाखों से भरी एक बोलेरो पकड़ी। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि पटाखे दिल्ली में बेचने के लिए लाए जा रहे थे। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गोकलपुरी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 675 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने पटाखों से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी भी जब्त की है।

    आरोपी चालक नूर मोहम्मद उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के अटूटा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना करने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी की गई है।

    पुलिस के मुताबिक, गोकलपुरी थाने की पुलिस टीम शुक्रवार देर रात अंबेडकर कालेज के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बोलेरो पिकअप को रोक कर जांच की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, पूछताछ में चालक नूर मोहम्मद ने बताया कि वह हापुड़ से ही पटाखे यहां सप्लाई करने आ रहा था। बरामद पटाखे और वाहन को जब्त कर लिया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी पटाखे किससे लेकर आया था और किसे देने जा रहा था।

     