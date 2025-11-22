बलिदान दिवस समारोह पर लाल किले के लिए दिल्ली पुलिस का विशेष सुरक्षा कवच, DCP अधिकारी बनाए गए सेक्टर इंचार्ज
दिल्ली पुलिस ने बलिदान दिवस समारोह के लिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। DCP रैंक के अधिकारियों को सेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धर्म और बलिदान के प्रतीक ''हिंद दी चादर'' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला में आयोजित तीन दिवसीय समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। लाल किला के चारों तरफ दिल्ली पुलिस के अलावा अद्ध् सैनिक बलों की तैनाती की गई है।
दिल्ली के कई जिले से पुलिसकर्मियों को बुलाकर वहां तैनाती की गई है। दो हफ्ते पहले लाल किला के बाहर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी डा. उमर नबी बट द्वारा कार से धमाका करने की घटना के बाद लाल किला परिसर में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
DGP अधिकारी बने सेक्टर इंचार्ज
डीसीपी रैंक के कई अधिकारियों को सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। लाल किला परिसर में करीब चार लाख लोगों के रहने की भी व्यवस्था की गई है जिसे देखते हुए तीन शिफ्टों में पुलिस की राउंड द क्लाक ड्यूटी रहेगी।
लाल किला के चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिससे हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव व संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा लगातार लाल किला का मुआयना कर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा ले रहे हैं।
