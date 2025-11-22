बलिदान दिवस समारोह पर लाल किले के लिए दिल्ली पुलिस का विशेष सुरक्षा कवच, DCP अधिकारी बनाए गए सेक्टर इंचार्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धर्म और बलिदान के प्रतीक ''हिंद दी चादर'' श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला में आयोजित तीन दिवसीय समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। लाल किला के चारों तरफ दिल्ली पुलिस के अलावा अद्ध् सैनिक बलों की तैनाती की गई है।

दिल्ली के कई जिले से पुलिसकर्मियों को बुलाकर वहां तैनाती की गई है। दो हफ्ते पहले लाल किला के बाहर पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी डा. उमर नबी बट द्वारा कार से धमाका करने की घटना के बाद लाल किला परिसर में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

DGP अधिकारी बने सेक्टर इंचार्ज डीसीपी रैंक के कई अधिकारियों को सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। लाल किला परिसर में करीब चार लाख लोगों के रहने की भी व्यवस्था की गई है जिसे देखते हुए तीन शिफ्टों में पुलिस की राउंड द क्लाक ड्यूटी रहेगी।