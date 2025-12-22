अलग-अलग कारणों से घर छोड़कर भागे किशोर-किशोरी को ढूंढकर दिल्ली पुलिस ने परिवार को सौंपा, एक आरोपी गिरफ्तार

Language
    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अलग-अलग कारणों से घर छोड़कर भागे एक किशोर व एक किशोरी को ढूंढकर क्राइम ब्रांच ने उनके स्वजन को साैंप दिया है। दोनों के स्वजन ने अपने अपने स्थानीय थाने मेें अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था। किशोरी को भगा ले जाने के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है।

    16 साल का दिव्यांग हुआ लापता

    डीसीपी क्राइम ब्रांच पंकज कुमार के मुताबिक 16 साल के एक दिव्यांग के लापता हो जाने पर उसके स्वजन ने आठ दिसंबर को भलस्वा डेरी थाने में गुमशुदगी की रिपाेर्ट दर्ज करा दी थी। दो दिन तक दिव्यांग का कोई अता पता नहीं चलने पर पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को अपहरण में तब्दील कर दिया था।

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नोडल एजेंसी होने के नाते जांच की जिम्मेदारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। जिसके बाद एसीपी सुरेश कुमार व इंस्पेक्टर मनोज दहिया की टीम ने पहले पीड़िता के माता-पिता से जानकारी इकट्ठा की, लापता लड़के की तस्वीर विभिन्न वाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट मीडिया पर सर्कुलेट की गई।

    उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कई घरों में जांच की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस टीम ने पीड़ित को शनि मंदिर, अलीपुर इलाके से ढूंढ निकाला। जांच में पता चला कि किशोर मानसिक रूप से परेशान है और उसके दो भाई हैं। उसके पिता आटो ड्राइवर हैं। आठ दिसंबर को वह सड़कों पर घूम रहा था और घर का रास्ता भटक कर अलीपुर पहुं गया था।

    घर से भागी 16 साल की लड़की 

    दूसरे मामले में 16 साल की किशोरी के स्वजन ने 20 दिसंबर को भलस्वा डेरी थाने में शिकायत कर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दो दिन तक किशोरी का कोई अता पता नहीं चलने पर पुलिस ने गुमशुदगी के केस को अपहरण में तब्दील कर दिया था।

    क्राइम ब्रांच को इस मामले की भी जांच सौंपने पर एसीपी सुरेश कुमार व इंस्पेक्टर मनोज दहिया की टीम ने पहले पीड़िता के माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी इकट्ठा की, किशोरी के काल डिटेल रिकार्ड की जांच की।

    टेक्निकल सर्विलांस से मिली सफलता

    टेक्निकल सर्विलांस और फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर, टीम ने किशोरी व 24 साल के युवक विकास को शनिवार को समता विहार, भलस्वा डेरी से ढूंढ निकाला। जांच में पता चला कि किशोरी नौवीं क्लास की छात्रा है। कुछ माह पहले वह विकास नाम के युवक के संपर्क में आई थी, जो उसके घर से पानी के कैंपर लेने आता था।

    19 दिसंबर को वह उसे भगा ले गया और उसे जहांगीरपुरी में एक फ्लैट में रखा गया। पीड़िता ने आरोपित पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले की आगे की जांच के लिए किशोरी और आरोपित को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए भलस्वा डेरी के जांच अधिकारी को सौंप दिया है।