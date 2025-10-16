बच्चे का अपहरण कर महिला पर डालना चाहता था शादी का दबाव, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार; लखनऊ से नाबालिग बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अमर कॉलोनी पुलिस ने आठ घंटे के भीतर अपहृत चार वर्षीय बच्चे को लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अयोध्या निवासी आरोपित सुधाकर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपित फूल बेचने का काम करता है।

पुलिस ने उसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया, जब वह बच्चे को लेकर अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि आरोपित बच्चे का अपहरण कर महिला को डराकर शादी का दबाव डालना चाहता था।

पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर को अमर कॉलोनी थाने में चार वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना मिली। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता की पत्नी आरोपित से इंस्टाग्राम के जरिए लगभग एक साल से संपर्क में थी। उसने कई बार धमकी दी थी कि अगर वह उससे संबंध नहीं रखेगी तो वह उनके बेटे का अपहरण कर लेगा।