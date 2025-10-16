बच्चे का अपहरण कर महिला पर डालना चाहता था शादी का दबाव, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार; लखनऊ से नाबालिग बरामद

Language
    By Rais Rais Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:01 AM (IST)

    अमर कॉलोनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लखनऊ से एक अपहृत बच्चे को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी सुधाकर सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर महिला पर शादी का दबाव बनाने की कोशिश की थी। पुलिस ने तकनीकी निगरानी की मदद से उसे रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया, जब वह बच्चे को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था।

    बच्चे का अपहरण कर महिला पर डालना चाहता था शादी का दबाव, गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अमर कॉलोनी पुलिस ने आठ घंटे के भीतर अपहृत चार वर्षीय बच्चे को लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अयोध्या निवासी आरोपित सुधाकर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपित फूल बेचने का काम करता है।

    पुलिस ने उसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया, जब वह बच्चे को लेकर अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि आरोपित बच्चे का अपहरण कर महिला को डराकर शादी का दबाव डालना चाहता था।

    पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर को अमर कॉलोनी थाने में चार वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना मिली। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता की पत्नी आरोपित से इंस्टाग्राम के जरिए लगभग एक साल से संपर्क में थी। उसने कई बार धमकी दी थी कि अगर वह उससे संबंध नहीं रखेगी तो वह उनके बेटे का अपहरण कर लेगा।

    उसी दिन दोपहर को आरोपी इलाके में भी देखा गया था और कुछ देर बाद महिला ने पति को फोन कर बताया कि सुधाकर उनका बच्चा खेलते वक्त उठा ले गया है। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी का रूट ट्रेस किया और लगातार प्रयासों से सिर्फ आठ घंटों में उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित छुड़ा लिया।