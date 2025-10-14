कबाड़ी को 4 हजार में बेचा 30 लाख का कलश, दिल्ली के जैन मंदिर से चोरी मामले में बड़ा खुलासा
पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में एक जैन मंदिर से 30 लाख रुपये का कलश चोरी हो गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोर ने कलश को एक महिला कबाड़ी को सिर्फ चार हजार रुपये में बेच दिया था। पुलिस ने दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है और चोर की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा हुआ।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में ज्योति नगर इलाके के जैन मंदिर से शुक्रवार रात चोरी हुआ 30 लाख रुपये का कलश दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी करने वाले चोर ने कलश को महज चार हजार रुपये में एक महिला कबाड़ी को बेच दिया था। उसने उस कलश को दस हजार रुपये में दूसरे कबाड़ी को बेच दिया था।
पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान सुंदर नगरी निवासी अनवरी (42) और मुस्तफाबाद निवासी दानिश (24) के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपितों पर पहले से कोई केस दर्ज नहीं है। कलश चोर की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
पुलिस ने बताया कि ज्योति नगर स्थित जैन मंदिर समिति के प्रधान नीरज जैन ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि शुकवार रात को चोर ने मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ा 30 किलो का कलश चोरी कर लिया है। उसकी कीमत 30 लाख रुपये है।
बताया गया कि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। शनिवार को 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। इस दौरान पता चला कि कलश सुंदर नगरी में एक महिला कबाड़ी को बेचा गया है।
पुलिस ने छापामारी कर महिला को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने वह कलश दस हजार रुपये में मुस्तफाबाद के कबाड़ी को बेच दिया। पुलिस ने उस कलश को मुस्तफाबाद से बरामद कर लिया। पुलिस दोनों कबाड़ियों से पूछताछ कर चोर का पता लगा रही है।
