कनॉट प्लेस में 'तिरंगा मार्च' से पहले दीपके के ठिकाने पर पहुंची दिल्ली पुलिस, यात्रा न निकालने का नोटिस थमाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आज शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी ने तिरंगा मार्च की कॉल दी है इससे पहले दिल्ली पुलिस सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के दिल्ली स्थित ठिकाने पर पहुंची और उन्हें नोटिस देकर निकल गई।

नई दिल्ली जिला पुलिस ने जानकारी दी है कि तिरंगा मार्च की इजाजत नहीं होने पर भी मार्च निकालने पर अड़े अभिजीत दीपके को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें यात्रा न निकालने की हिदायत दी गई है।

एनसीपी प्रवक्ता के घर रुके हैं अभिजीत अभिजीत दीपके दिल्ली में झंडेवालान स्थित एक घर में रह रहे हैं, जो एनसीपी प्रवक्ता अनीश गावंडे का है। दिल्ली पुलिस शुक्रवार दोपहर लगभग 2 बजे वहां पहुंची। अभिजीत दीपके इस बार अनीश के ही घर ठहरे हैं। पहले अभिजीत जब दिल्ली आते थे तो वो कहीं और रहते थे।