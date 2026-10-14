अभिजीत ने किया आंदोलन की नई तारीख का एलान, इस बार जंतर-मंतर नहीं; दिल्ली के इस इलाके में जुटेंगे 'कॉकरोच'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की नई तारीख का एलान कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट कर 'लहरा दो तिरंगा' का नारा देते हुए लोगों को इससे जुड़ने का आह्वान किया है। इसके साथ ही दीपके ने तारीख और समय भी बताया है।