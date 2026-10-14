जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए तो सीधा पहुंचेंगे जेल, कितना लगेगा जुर्माना?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब विरोध प्रदर्शन की जगह बदल गई है। सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस बीच ये सवाल खड़ा होता है कि अगर इस स्थल पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या होगा?

जंतर-मंतर पर अगर अब कोई दल या समूह प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। CJP के लोगों की जंतर-मंतर में घुसने की कोशिश जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास ओर आशुतोष रांका इस स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की थी।

जंतर-मंतर पर बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सौरव दास ओर आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से ये सवाल है कि जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर कानून के तहत अब क्या प्रविधान है। जंतर-मंतर पहले भी प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए नई दिल्ली जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से एडवांस में लिखित एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब यहां प्रोटेस्ट करने पर बैन लग गया है।