'10 अक्टूबर को कोई ट्रेन नहीं हुई कैंसिल', दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी। यह जवाब दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट तब दिया है जब कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशन्स पर एंट्री-एग्जिट बंद थे।

डीएमआरसी (DMRC) ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने जवाब में बताया कि मेट्रो ऑपरेशन की कुल मात्रा में कोई कटौती नहीं हुई और ट्रेन के फेरों की संख्या में भी कोई कमी नहीं की गई। डीएमआरसी ने बताया कि पूरे मेट्रो नेटवर्क में कुल 303 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से केवल 45 स्टेशनों को ही प्रवेश और निकास के लिए बंद किया गया था। DMRC के हलफनामे में क्या? डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा (258 स्टेशन) यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू और एक्टिव रहा। सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में डीएमआरसी ने जानकारी दी कि 45 स्टेशनों की प्रवेश और निकास संबंधी ये नियम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आकलन के आधार पर और उनके निर्देशों के अनुसार लागू किए गए थे।