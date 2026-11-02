आगजनी, गोलियां और घेराव: दिल्ली में जब आमने-सामने आ गए थे पुलिस और वकील, कैसे भड़का था तीस हजारी कांड?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पुलिसकर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह प्रोटेस्ट वकीलों के साथ हुए विवाद के बाद किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।

तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए हिंसक टकराव के विरोध में दिल्ली पुलिस के जवानों ने ठीक सात साल पहले पांच नवंबर 2019 को पहली बार आइटीओ स्थित तत्कालीन पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचकर अभूतपूर्व व ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था।

पहली बार पुलिस ने की थी सुरक्षा की मांग उस प्रदर्शन ने पुलिस आयुक्त से लेकर गृह मंत्रालय की नींद उड़ाकर रख दी थी। दिल्ली पुलिस के इतिहास में वह पहला मौका था जब निचले स्तर के पुलिसकर्मियों और उनके स्वजन ने अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर करीब 11 घंटे तक पुलिस मुख्यालय का घेराव कर तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की थी।

कैसे शुरू हुआ था विवाद? उस घटना की शुरुआत दो नवंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट परिसर में एक पुलिसकर्मी और एक वकील के बीच जेल वैन के पास गाड़ी पार्क करने को लेकर मामूली कहासुनी से हुई थी। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया था।

कोर्ट परिसर में खड़ी कई गाड़ियों (अधिकतर पुलिस वाहनों) में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने और कैदियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी थी, जिससे एक गोली एक वकील को लग जाने से विवाद और बढ़ गया था।