    दिल्ली पुलिस की बल्ले-बल्ले, अब रिटायरमेंट से एक दिन पहले मिलेगा प्रमोशन; LG की बैठक में लगी मुहर

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस मुख्यालय में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पुलिस आयुक्त की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस में सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में आज यानी शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ हुई पुलिस आयुक्त और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारियों की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। 

    इस फैसले के अनुसार, अब दिल्ली पुलिस में सिपाही से सब इंस्पेक्टर तक सेवानिवृत होने से एक दिन पहले उनकी एक रैंक बढ़ाई जाएगी। बैठक में उपराज्यपाल ने इसकी संस्तुति की।

     

