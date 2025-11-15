Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली की गलियों में भी अब पुलिस करेगी गश्त, पीसीआर यूनिट में नई वैन और मोटरसाइकिलें शामिल

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस पीसीआर इकाई को 55 नई पीसीआर वैन और 156 मोटरसाइकिलें मिली हैं। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। नई वैन के जुड़ने से पीसीआर बेड़े की क्षमता बढ़ गई है, जिससे प्रतिक्रिया समय में कमी आएगी। ये वाहन विभिन्न जिलों में तैनात किए जाएंगे और संकरी गलियों में गश्त के लिए मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाएगा। पीसीआर इकाई का उद्देश्य संकटग्रस्त नागरिकों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस पीसीआर इकाई को 55 नई पीसीआर वैन और 156 मोटरसाइकिलें मिली हैं। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस पीसीआर इकाई को शुक्रवार को 55 नई पीसीआर वैन (अर्टिगा) और 156 मोटरसाइकिलें सौंपी गईं। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस मुख्यालय में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 55 नई पीसीआर वैन के जुड़ने से पीसीआर बेड़े की संख्या 802 से बढ़कर 857 हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीसीआर के डीसीपी पवन कुमार के अनुसार, पीसीआर क्षमता में वृद्धि से कॉल रिस्पांस टाइम कम होगा, विशेष रूप से दूरदराज और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दृश्यता में सुधार होगा और पीसीआर इकाइयों के कामकाज में तेजी आएगी। यह बेड़ा पीसीआर इकाइयों की परिचालन तत्परता को मजबूत करेगा, आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा और दिल्ली में नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग वातावरण को और बढ़ावा देगा।

    ये पीसीआर वैन द्वारका, बाहरी उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, रोहिणी, बाहरी और दक्षिण-पूर्व जिलों में तैनात की जाएंगी। इससे पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी, क्षेत्र कवरेज का विस्तार होगा और पीसीआर इकाइयों की दृश्यता और प्रतिक्रिया में सुधार होगा।

    इसके अतिरिक्त, संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पहुँच और उपस्थिति बढ़ाने के लिए गश्त के लिए 156 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मोटरसाइकिलें पुलिस की दृश्यता बढ़ाएँगी, सड़क पर होने वाले अपराधों पर बेहतर प्रतिक्रिया देंगी और उच्च यातायात व संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।

    दिल्ली पुलिस की पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) इकाई ज़रूरतमंद और संकटग्रस्त नागरिकों को यथासंभव शीघ्र और कम से कम समय में त्वरित और प्रभावी पुलिस सहायता प्रदान करती है। पीसीआर का काम राष्ट्रीय राजधानी में संकटकालीन कॉलों को संभालना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।