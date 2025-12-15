Language
    दिल्ली में ऑपरेशन चक्रव्यूह: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 25 हजार कटे चालान

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:13 PM (IST)

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन 'चक्रव्यूह' के तहत दो सप्ताह में 24,841 चालान काटे और 144 वाहन जब्त किए। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर चले इस अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आपरेशन ‘चक्रव्यूह’ के तहत बड़ा अभियान चलाया। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आपरेशन ‘चक्रव्यूह’ के तहत बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के निर्देश पर ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन ने एक दिसंबर से दो सप्ताह तक स्थानीय पुलिस और पीसीआर के साथ मिलकर इस विशेष अभियान चलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान ट्रैफिक नियमों के विभिन्न उल्लंघनों में कुल 24,841 चालान जारी किए गए। वहीं, गंभीर ट्रैफिक अपराधों और चोरी के मामलों में संलिप्त पाए गए 144 वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा, एक वाहन से नशीले पदार्थ बरामद होने पर थाना तिमारपुर में एफआइआर भी दर्ज की गई।

    अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय थानों और पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों को रोजाना दो घंटे के लिए सुनियोजित तरीके से कई स्तरों पर तैनात किया गया। व्यस्त चौराहों, प्रमुख मार्केट हब और दुर्घटना संभावित इलाकों में सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर पुलिसकर्मी लगाए गए, ताकि कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला कार्रवाई से बच न सके।

    ऑपरेशन ‘चक्रव्यूह’ का मुख्य उद्देश्य बार-बार होने वाले ट्रैफिक उल्लंघनों पर रोक लगाना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना था। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर ड्राइविंग, लापरवाही से वाहन चलाना (गलत साइड ड्राइविंग सहित), ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और अन्य गंभीर उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की गई।

    ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन के उपायुक्त शशांक जायसवाल के मुताबिक, यातायात आपरेशन चक्रव्यूह को कानून का पालन करने वाली आम जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया और सराहना मिली है। यह अभियान सड़क अनुशासन सुधारने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में प्रभावी साबित हुआ है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती, प्रोएक्टिव पुलिसिंग और जनता के सहयोग से राजधानी में सुरक्षित, सुचारू और अनुशासित ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।