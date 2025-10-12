Language
    दीवाली से पहले दिल्ली पुलिस का 'ऑपेरशन सुरक्षा' शुरू, जिले के विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए 200 जवान

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:19 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने दीवाली से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'ऑपेरशन सुरक्षा' शुरू किया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 200 जवानों को तैनात किया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीवाली के दौरान अपराधों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस हर कोने पर कड़ी नजर रख रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

    दीवाली से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली के नजदीक आते ही रोहिणी जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद कर दिया गया है। पुलिस ने ‘आपरेशन सुरक्षा’ की शुरुआत कर दी है। बाजार, माल, सड़कें, चौराहे समेत सीमा इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की गई, ताकि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि सुरक्षा के इस अभियान में सीमावर्ती क्षेत्र पर भी सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ताकि सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। पूरे जिले में 200 से अधिक जवानोें को वाहन, बाजार, माल समेत भीड़भाड़ वाले इलाके में चेकिंग के साथ ही असमाजिक तत्तवों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।

    वहीं, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। आगामी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों सहित प्रमुख चौराहों पर हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषकर, रात के समय आवाजाही करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

    पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहार के दौरान किसी भी आपराधिक घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। नाकाबंदी से पुराने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में भी मदद मिलेगी। उपायुक्त राजीव रंजन ने आम जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। यदि उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं, किरायेदारों के सत्यापन के लिए भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।