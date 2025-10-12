दीवाली से पहले दिल्ली पुलिस का 'ऑपेरशन सुरक्षा' शुरू, जिले के विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए 200 जवान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दीपावली के नजदीक आते ही रोहिणी जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद कर दिया गया है। पुलिस ने ‘आपरेशन सुरक्षा’ की शुरुआत कर दी है। बाजार, माल, सड़कें, चौराहे समेत सीमा इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर विशेष हथियारबंद नाकाबंदी की गई, ताकि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि सुरक्षा के इस अभियान में सीमावर्ती क्षेत्र पर भी सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ताकि सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके। पूरे जिले में 200 से अधिक जवानोें को वाहन, बाजार, माल समेत भीड़भाड़ वाले इलाके में चेकिंग के साथ ही असमाजिक तत्तवों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।

वहीं, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। आगामी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था की सुदृढ़ता और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों सहित प्रमुख चौराहों पर हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। विशेषकर, रात के समय आवाजाही करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है।