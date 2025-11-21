Language
    दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप, CBI ने किया गिरफ्तार

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा और एएसआई बुद्ध पाल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मीणा पर जमानत में मदद के लिए 30,000 रुपये और पाल पर एफआईआर से नाम हटाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया।

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और एक एएसआई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 

    पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों की पहचान कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा और हर्ष विहार पुलिस स्टेशन के एएसआई बुद्ध पाल हैं।

    अधिकारियों ने कहा कि मीणा को कथित तौर पर 30,000 रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पाल को संबंधित शिकायतकर्ताओं से कथित तौर पर 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए हिरासत में लिया गया था।

    मीणा ने कथित तौर पर अनुकूल चार्जशीट दाखिल करके शिकायतकर्ता के भाई की जमानत में मदद करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जबकि पाल ने एफआईआर से उसका नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये मांगे थे।

    उन्होंने कहा कि रिश्वत की रकम पर बातचीत हुई और उसे कम किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई ने जाल बिछाया और हाल ही में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए सीएचई अधिकारियों को गिरफ्तार किया।