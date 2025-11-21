दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप, CBI ने किया गिरफ्तार

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर और एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों की पहचान कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर नितिन मीणा और हर्ष विहार पुलिस स्टेशन के एएसआई बुद्ध पाल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने कहा कि मीणा को कथित तौर पर 30,000 रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पाल को संबंधित शिकायतकर्ताओं से कथित तौर पर 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए हिरासत में लिया गया था। मीणा ने कथित तौर पर अनुकूल चार्जशीट दाखिल करके शिकायतकर्ता के भाई की जमानत में मदद करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जबकि पाल ने एफआईआर से उसका नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये मांगे थे।