    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गुजरात के एक व्यापारी के अपहरण में शामिल एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के गांधीधाम में व्यापारी अपहरण मामले में वांछित कुख्यात अपराधी तुशांत वासु को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पेशल सेल की एक टीम ने गुजरात के गांधीधाम में एक व्यापारी के अपहरण के मामले में वांछित एक कुख्यात अपराधी को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान राजस्थान के बीकानेर निवासी तुशांत वासु उर्फ सूरज उर्फ टाइगर के रूप में हुई है।

    उसके पास से एक पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी 16 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती, सेंधमारी और अन्य अपराध शामिल हैं।

    स्पेशल सेल के उपायुक्त कृष्ण कुमार के अनुसार, 15 अक्टूबर को आरोपी तुशांत के रोहिणी में अवैध हथियारों और गोला-बारूद के साथ घूमने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एसीपी राहुल कुमार सिंह की देखरेख और इंस्पेक्टर मंदीप और जयबीर के नेतृत्व में गठित एक टीम ने रोहिणी में छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए।

    पूछताछ में पता चला कि उसे 2023 में हरियाणा के कलानौर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास और डकैती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। 2024 में जमानत पर रिहा होने के बाद, वह गुजरात के गांधीधाम में अपनी बहन के घर गया। वहाँ उसकी मुलाकात गुजरात के मोरबी के हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह झाला से हुई।

    हितेंद्र ने तुशांत और अन्य लोगों के साथ मिलकर गांधीधाम के एक व्यापारी (अंगड़िया) के अपहरण की योजना बनाई। 16 जुलाई को दो कारों में सवार चार बदमाशों ने योजना के अनुसार व्यापारी का अपहरण किया और बाद में उसे छोड़ दिया।