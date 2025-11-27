दिल्ली पुलिस के इंडिया गेट प्रदर्शन में JNUSU को आयोजक मानने पर विवाद, छात्र संघ ने आरोपों को किया खारिज

इंडिया गेट पर नक्सली हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयूएसयू को आयोजक माना है, जिससे विवाद बढ़ गया है। छात्र संघ ने इन आरोपों को गलत और साजिश बताते हुए खारिज किया है। जेएनयूएसयू का कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे प्रदर्शन के आयोजक नहीं थे, फिर भी उनका नाम एफआईआर में जोड़ा गया है।

