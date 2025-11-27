Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस के इंडिया गेट प्रदर्शन में JNUSU को आयोजक मानने पर विवाद, छात्र संघ ने आरोपों को किया खारिज

    By Lokesh Sharma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:59 AM (IST)

    इंडिया गेट पर नक्सली हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयूएसयू को आयोजक माना है, जिससे विवाद बढ़ गया है। छात्र संघ ने इन आरोपों को गलत और साजिश बताते हुए खारिज किया है। जेएनयूएसयू का कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे प्रदर्शन के आयोजक नहीं थे, फिर भी उनका नाम एफआईआर में जोड़ा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    JNUSU ने आरोपों को खारिज कर दिया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिया गेट पर रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी को लेकर दर्ज एफआइआर में दिल्ली पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) को आयोजक मानने का विवाद तेज हो गया है। छात्र संघ ने इन आरोपों को पूरी तरह से असत्य, भ्रामक और सोची-समझी साजिश का हिस्सा बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेएनयूएसयू का कहना है कि उसने दिल्ली पुलिस को पहले ही लिखित रूप से सूचित कर दिया था कि न तो वह इस प्रदर्शन का आयोजक है और न ही किसी रूप में उसका प्रतिभागी। जेएनयूएसयू का आरोप है कि बार-बार स्पष्ट जानकारी देने के बावजूद एफआईआर में नाम जोड़ना गलत है।