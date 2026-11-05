इंटरपोल की मदद से विदेश से भारत लाया गया दुष्कर्म का आरोपी, दिल्ली पुलिस ने दुबई से किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल की सहायता से दुष्कर्म के एक फरार आरोपी सजीर पल्ली मूप्पन को संयुक्त अरब अमीरात से ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल की सहायता से फरार दुष्कर्म आरोपी को पकड़ा।
आरोपी सजीर पल्ली मूप्पन यूएई से भारत वापस लाया गया।
दिल्ली में यौन उत्पीड़न के बाद आरोपी दुबई भागा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग संस्था इंटरपोल की मदद से दुष्कर्म के एक फरार आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से गिरफ्तार कर भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह पूरा ऑपरेशन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया गया।
जानिए क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 38 वर्षीय सजीर पल्ली मूप्पन उर्फ सजीर पीएम के रूप में हुई है, जो केरल के कन्नूर का निवासी है। आरोपी एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था।
शिकायत के मुताबिक, दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित एक लाउंज में जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया था।
आरोप है कि पार्टी के दौरान आरोपी ने पीड़िता को शराब और नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद वह पीड़िता को करोल बाग के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
Delhi | Central District, Delhi Police brought back a rape accused from abroad through international cooperation (INTERPOL). The operation was executed in coordination with and with the active help of CBI, MHA, and MEA. As per the complaint, the accused, Sajeer Palli Mooppan alias Sajeer PM (38), native of Kannur, Kerala, who was working as a Manager with the company, allegedly sexually assaulted the victim at a hotel in Karol Bagh after making her consume alcohol and intoxicating substances during a birthday party, organised at a lounge in Punjabi Bagh, Delhi. As the internal enquiry against him proceeded as per the POSH framework on the basis of the victim's complaint, the accused fled India on 05.01.2026 and subsequently started working at a plumbing accessories shop in Dubai, UAE. On 18.02.2026, the victim approached Delhi Police and lodged a formal complaint. Through sustained efforts and coordination with national and international agencies, the accused's location was established in the United Arab Emirates. On 04.11.2026, after completion of all requisite legal formalities and documentation, the UAE authorities formally handed over the accused to the Delhi Police team: Delhi Police— ANI (@ANI) November 5, 2026
घटना के बाद दुबई भाग गया था आरोपी
पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी में 'पॉश' के तहत आरोपी के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू की गई थी। जांच प्रक्रिया आगे बढ़ते देख आरोपी इसी वर्ष 5 जनवरी को भारत से फरार हो गया। दुबई पहुंचकर उसने वहां एक प्लंबिंग एक्सेसरीज की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था।
दिल्ली पुलिस और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई
मामले में 18 फरवरी को पीड़िता ने दिल्ली पुलिस के पास पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगातार प्रयास किए और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आरोपी की लोकेशन संयुक्त अरब अमीरात में ट्रैक कर ली।
तमाम कानूनी औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई को पूरा करने के बाद, 4 नवंबर बुधवार को यूएई के अधिकारियों ने आरोपी सजीर पीएम को औपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस की टीम के हवाले कर दिया। अब दिल्ली पुलिस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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