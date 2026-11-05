दिल्ली में शूटिंग से बच रहे फिल्म निर्माता, RTI में सामने आया प्रदूषण का असर; नहीं आ रहे शूटिंग के आवेदन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का असर अब फिल्म शूटिंग पर भी दिखाई देने लगा है। सर्दियों में खराब हवा और धुंध के कारण फिल्म निर्माता राजधानी में शूटिंग करने से बचते हैं। इसका प्रमाण दिल्ली सरकार के सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले आंकड़ों से भी मिलता है।

अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आवेदन काफी कम रहे पिछले दो वित्तीय वर्षों में फिल्म शूटिंग के लिए मिले कुल 209 आवेदनों में से 118 आवेदन जनवरी से मार्च के बीच आए। यानी करीब 56.5 प्रतिशत फिल्मकारों ने इसी अवधि में दिल्ली में शूटिंग की अनुमति मांगी। इसके विपरीत प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आवेदन काफी कम रहे।

फरवरी में 21 और मार्च में 28 आवेदन मिले दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में फिल्म शूटिंग के लिए 108 और वर्ष 2025-26 में 101 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें वर्ष 2025 के जनवरी में 24 और फरवरी में सर्वाधिक 29 आवेदन आए, जबकि मार्च में नौ आवेदन मिले। वहीं, वर्ष 2026 में जनवरी में सात, फरवरी में 21 और मार्च में 28 आवेदन प्राप्त हुए।

दो साल से किसी फिल्म निर्माता ने नहीं मांगी आर्थिक सहायता फिल्म नीति के तहत वर्ष 2024-25 में 41 और 2025-26 में 56 आवेदनों को मंजूरी दी गई। बाकी आवेदन वापस ले लिए गए या शूटिंग की तारीख और स्थान में बदलाव से संबंधित थे। आरटीआई के जवाब के समय कोई आवेदन मंजूरी के लिए लंबित नहीं था।

वहीं, फिल्म नीति के तहत आर्थिक सहायता का लाभ अब तक केवल '12वीं फेल' फिल्म को मिला है। इसके निर्माताओं को 30 लाख आठ हजार 464 रुपये की सब्सिडी दी गई। दो वर्षों में किसी अन्य फिल्म ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन नहीं किया।