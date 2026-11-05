दिल्ली-NCR में AQI 700 के पार, 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक; सुबह-शाम में विजिबिलिटी घटी
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, कई इलाकों में एक्यूआई 700 के पार दर्ज किया गया ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक।
कई क्षेत्रों में एक्यूआई 700 के पार, स्वास्थ्य आपातकाल।
5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद भयानक और बेकाबू हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक और रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन और स्वास्थ्य पर भारी संकट मंडरा रहा है। वहीं, आज गुरुवार 5 नवंबर को तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, एनसीआर में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है।
अब 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर पाबंदी
इस बीच दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। इसका असर राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं पर पड़ सकता है।
अस्पतालों से जुड़े निर्माण कार्यों को छूट दी गई है। यह रोक सभी तरह के विकास कार्यों पर नहीं, बल्कि धूल और प्रदूषण पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर लागू है। हालांकि, मेट्रो, रेलवे, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस अड्डे, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजनाओं को भी निर्धारित छूट दी गई है।
दृश्यता पर भी पड़ रहा प्रभाव
गुरुवार को 5 नवंबर को दिल्ली में वायु प्रदूषण और सुबह के समय छाए स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी प्रभावित हुई। मौसम और प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, इस दिन दिल्ली की विजिबिलिटी औसतन 3.5 से 4 किमी दर्ज की गई। वहीं, कुछ अत्यधिक प्रदूषित इलाकों और सुबह के समय स्मॉग की घनी चादर के कारण दृश्यता इससे भी कम हो गई थी।
दिल्ली के प्रमुख इलाकों में एक्यूआई का खतरनाक स्तर
गाजियाबाद में स्थिति डरावनी, एक्यूआई 700 के पार
दिल्ली के बाद अब एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में हवा की गुणवत्ता सबसे अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। गाजियाबाद में शहर का समग्र एक्यूआई 704 दर्ज किया गया है:
|स्थान
|एक्यूआई
|राज नगर एक्सटेंशन
|713
|संजय नगर
|711
|नसबंदी कॉलोनी
|698
|मोहन नगर
|693
|इंद्रपुरी लोनी देहात
|682
|सूर्य नगर
|676
|साहिबाद
|668
|न्याय खंड 1
|631
|इंदिरापुरम
|625
|सेक्टर 62ए
|624
नोएडा और ग्रेटर नोएडा का हाल
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता 'अति गंभीर' श्रेणी में है, जहां नोएडा का समग्र एक्यूआई 636 दर्ज किया गया है...
|स्थान
|एक्यूआई
|नॉलेज पार्क V (ग्रेटर नोएडा)
|675
|सेक्टर 128 (नोएडा)
|641
|नॉलेज पार्क II (ग्रेटर नोएडा)
|624
|सेक्टर 78 और ओमिक्रॉन 1ए (ग्रेटर नोएडा)
|616
|सेक्टर 100 (नोएडा)
|583
|सेक्टर 52 (नोएडा)
|569
|सेक्टर 29 और सेक्टर 36 (नोएडा)
|568
|सेक्टर 94 (नोएडा)
|557
स्वास्थ्य आपातकाल और एहतियात
प्रदूषण के इस गंभीर और खतरनाक स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी, आंखों में जलन और गले में संक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया है। नागरिकों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें तथा बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।