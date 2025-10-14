त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई पैदल गश्त, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी
दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मौसम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजधानी में पैदल गश्त बढ़ा दी है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं गश्त का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा सकें।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। प्रमुख भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। इस कदम का उद्देश्य लोगों का विश्वास बढ़ाना और अपराधियों में भय पैदा करना है।
पुलिस की टीमें अब लगातार गश्त कर रही हैं, खासकर भीड़-भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भारी आवाजाही वाले इलाकों में।
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी सभी जिलों में पैदल गश्त का नेतृत्व स्वयं कर रहे हैं। स्थानीय बाजारों, मंदिरों, मॉल, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह की अव्यवस्था, चोरी, जेबकतरे या झगड़े की घटनाएं न हों। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की प्रत्यक्ष मौजूदगी लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करती है और असामाजिक तत्वों को हतोत्साहित भी करती है।
त्योहारों के मौसम में सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने कई अतिरिक्त कदम उठाए हैं। प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह कर रहे हैं।
सत्यापन अभियान, बसों और पिकेट चेकिंग तथा "आँखें और कान" योजना के माध्यम से नागरिकों और दुकानदारों के साथ निरंतर संवाद बढ़ाया गया है। निजी सुरक्षा गार्डों को भी संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की है।
पुलिस का कहना है कि त्योहारों का मौसम खुशी का समय होता है, लेकिन कोई भी लापरवाही माहौल बिगाड़ सकती है। इसलिए, जनता का सहयोग और सतर्कता ही राजधानी को सुरक्षित रख सकती है।
