जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर फायरिंग की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए दो हथियारबंद आरोपितों और एक नाबालिग को पकड़ा है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस साजिश के तार राशिद केबलवाला गिरोह के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपितों के कब्जे से पांच पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों के मोबाइल फोन की जांच में ऐसे वीडियो मिले हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और राशिद केबलवाला के प्रति वफादारी जताते हुए लोगों को धमकियां दी गई है। इन्फ्लुएंसर को वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दी गई थी।