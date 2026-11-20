डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घर या जमीन खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। लेनदेन को कानूनी सुरक्षा और सरकारी रिकॉर्ड में पक्की मान्यता दिलाने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सबसे अहम चरण है।

दिल्ली में यह काम राजस्व विभाग के अधीन सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) के माध्यम से किया जाता है। बिना पंजीकरण के संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी आधार कमजोर रहता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में खरीदार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और कौन से कानून लागू होते हैं? रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण का पंजीकरण अनिवार्य है। सेल डीड, गिफ्ट डीड, लंबी अवधि की लीज डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड (जिसे हक त्याग पत्र या रिलीज़ डीड भी कहा जाता है) और पार्टीशन डीड जैसे दस्तावेजों का पंजीकरण पारदर्शिता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से ये नियम और कानून काम करते हैं... रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908: संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण और प्रक्रिया का आधार।

संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण और प्रक्रिया का आधार। भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और दिल्ली स्टांप नियम: स्टांप शुल्क के भुगतान और मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान।

स्टांप शुल्क के भुगतान और मूल्यांकन से जुड़े प्रावधान। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882: बिक्री, उपहार, बंधक और पट्टे के कानूनी नियम।

बिक्री, उपहार, बंधक और पट्टे के कानूनी नियम। दिल्ली भूमि (प्रतिबंध और अंतरण) अधिनियम, 1972: भूमि अधिग्रहण की स्थिति जांचने के लिए एनओसी (NOC) से जुड़ी व्यवस्था। स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और सर्किल रेट (2026) दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना सौदे की वास्तविक कीमत और सरकारी सर्किल रेट, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर की जाती है। यदि किसी संपत्ति का सौदा 80 लाख रुपये में हुआ है, लेकिन सर्किल रेट के हिसाब से उसका मूल्य 90 लाख रुपये बैठता है, तो शुल्क 90 लाख रुपये पर देना होगा।

सामान्य और विशेष क्षेत्रों की दरें खरीदार श्रेणी सामान्य क्षेत्र (स्टांप ड्यूटी) NDMC क्षेत्र दिल्ली कैंट पुरुष खरीदार 6% 5.5% 3% महिला खरीदार 4% 3.5% 3% संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + महिला) 5% 4.5% 3% इन दरों के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क और 100 रुपये पेस्टिंग शुल्क अलग से देना होता है। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है? डिजिटल व्यवस्था के तहत दस्तावेज अपलोड करने और अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन अंतिम निष्पादन और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए संबंधित क्षेत्र के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना जरूरी है...

दस्तावेजों और मालिकाना हक की जांच: मालिकाना इतिहास, इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, भूमि उपयोग की वैधता और बिल्डर के मामले में RERA तथा कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जांच करें। सेल डीड तैयार कराना: संपत्ति का विवरण, खरीदार-विक्रेता की जानकारी, भुगतान शर्तें और कब्जे से जुड़ी शर्तों के साथ सेल डीड का मसौदा तैयार करें। स्टांप ड्यूटी का भुगतान: ई-स्टांप, अधिकृत पोर्टल या बैंक माध्यमों से स्टांप शुल्क जमा करें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और शुल्क: दस्तावेज अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन शुल्क भरें और SRO में स्लॉट बुक करें। कार्यालय में उपस्थिति और बायोमेट्रिक: तय तारीख पर खरीदार, विक्रेता और दो गवाह वैध पहचान पत्रों के साथ मौजूद रहें; फोटो, फिंगरप्रिंट और पहचान सत्यापन पूरा किया जाता है। अंतिम पंजीकरण और म्यूटेशन: हस्ताक्षर व रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद रजिस्टर्ड डीड मिलती है। इसके बाद नगर निगम (MCD) में म्यूटेशन के लिए आवेदन करना न भूलें, ताकि नगर निकाय के रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो सके। जरूरी दस्तावेज, संभावित समय और ताजा बदलाव पंजीकरण के लिए सेल डीड की मूल प्रति

खरीदार-विक्रेता के पैन कार्ड

पहचान व पता प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र आदि)

पासपोर्ट साइज फोटो

स्टांप व रजिस्ट्रेशन रसीदें

पिछली चेन डीड

टैक्स रसीद और जरूरत पड़ने पर पावर ऑफ अटॉर्नी बिल्डर एनओसी (NOC) या रेरा (RERA) प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं। दस्तावेज तैयार होने पर अमूमन कुछ दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पंजीकृत दस्तावेज उसी दिन या 1–2 कार्यदिवस में मिल जाता है।