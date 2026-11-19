डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने धनतेरस के शुभ अवसर पर अपनी नई आवासीय योजना डीडीए खुशहाल परिवार योजना 2026 (DDA Khushhaal Pariwaar Yojana 2026) लॉन्च की थी। अब इसमें बुकिंग शुरू हो चुकी है।

इस योजना के तहत मध्यम आय वर्ग (MIG) के कुल 445 फ्लैट्स के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) खोले गए हैं। फ्लैट्स की अनुमानित कीमत उनके आकार, क्षेत्र और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग है।

रजिस्ट्रेशन चार्ज और फ्लैट की कीमत

एमआईजी फ्लैट की बुकिंग राशि 4 लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा आवेदकों को 2,500 रुपये का एकमुश्त (वन-टाइम) नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होगा। हालांकि, जिन आवेदकों ने पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इन फ्लैट्स की कीमत इनके आकार और क्षेत्र के आधार पर 43 लाख रुपये से लेकर 1.1 करोड़ रुपये तक रखी गई है।