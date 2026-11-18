

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।



निगरानी और जमीनी कार्रवाई पर जोर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से अधिक प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान कर वहां सतत निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धूल नियंत्रण, वाहन प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं।