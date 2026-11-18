प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान: सीएम रेखा गुप्ता ने की हाई-लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ICCC में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी, जमीनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं।
डिजिटल टीम, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
निगरानी और जमीनी कार्रवाई पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से अधिक प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान कर वहां सतत निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धूल नियंत्रण, वाहन प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाएं।
विभागों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश
प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम को सफल बनाने के लिए बैठक में विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच आपसी तालमेल (समन्वय) को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग एकजुट होकर कार्य करें। बैठक के अंत में यह संदेश दिया गया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है और राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव एवं जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।