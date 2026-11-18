जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार थाना इलाके के नाले से बच्चे का शव बरामद हुआ है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक नाले में एक बच्चे का शव ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है।