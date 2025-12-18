Language
    बाल यौन शोषण से जुड़े मटेरियल के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 52 FIR

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की महिला और बाल इकाई ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटेरियल को शेयर करने के खिलाफ 52 FIR दर्ज की हैं। DCP अंजिता चेप्याला ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटेरियल को शेयर करने के खिलाफ 52 FIR दर्ज की हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटेरियल को शेयर करने और फैलाने के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, दिल्ली पुलिस की महिला और बाल इकाई ने 52 FIR दर्ज की हैं। सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तकनीकी सबूतों, डिजिटल निशान और सोशल मीडिया गतिविधि की बारीकी से जांच शामिल है।

    DCP महिला और बाल इकाई, अंजिता चेप्याला ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की महिला और बाल सुरक्षा इकाई ने बच्चों के यौन शोषण और शोषण सामग्री से संबंधित साइबर अपराधों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है।

    इस कदम को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैल रहे गंभीर अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। नानकपुरा में स्थित यह इकाई नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट की निगरानी कर रही है। ये रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन से इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के माध्यम से भेजी जाती हैं। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली के विभिन्न जिलों में समन्वित कार्रवाई की गई।

    DCP ने कहा कि ऑनलाइन बाल शोषण के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। I4C के साथ समन्वय के माध्यम से, न केवल मामलों की पहचान की जा रही है, बल्कि जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें बच्चों से संबंधित कोई संदिग्ध ऑनलाइन सामग्री मिलती है, तो वे तुरंत नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें ताकि समय पर सख्त कार्रवाई की जा सके।